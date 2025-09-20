Dagens JESUS ON SOL livepris er 0.02814243 USD. Spor prisoppdateringer for JESUS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk JESUS pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens JESUS ON SOL livepris er 0.02814243 USD. Spor prisoppdateringer for JESUS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk JESUS pristrenden enkelt hos MEXC nå.

JESUS ON SOL Logo

JESUS ON SOL Pris (JESUS)

Ikke oppført

1 JESUS til USD livepris:

$0.02815493
$0.02815493
-1.20%1D
USD
JESUS ON SOL (JESUS) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 22:30:46 (UTC+8)

JESUS ON SOL (JESUS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.02750284
$ 0.02750284
24 timer lav
$ 0.02851152
$ 0.02851152
24 timer høy

$ 0.02750284
$ 0.02750284

$ 0.02851152
$ 0.02851152

$ 0.288031
$ 0.288031

$ 0.00330383
$ 0.00330383

-0.44%

-0.92%

+10.31%

+10.31%

JESUS ON SOL (JESUS) sanntidsprisen er $0.02814243. I løpet av de siste 24 timene har JESUS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02750284 og et toppnivå på $ 0.02851152, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JESUS er $ 0.288031, mens den rekordlave prisen er $ 0.00330383.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JESUS endret seg med -0.44% i løpet av den siste timen, -0.92% over 24 timer og +10.31% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

JESUS ON SOL (JESUS) Markedsinformasjon

$ 0.00
$ 0.00

$ 891.56
$ 891.56

$ 196.98K
$ 196.98K

0.00
0.00

6,999,335.0
6,999,335.0

Nåværende markedsverdi på JESUS ON SOL er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 891.56. Den sirkulerende forsyningen på JESUS er 0.00, med en total tilgang på 6999335.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 196.98K.

JESUS ON SOL (JESUS) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på JESUS ON SOL til USD ble $ -0.00026240429334353.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på JESUS ON SOL til USD ble $ +0.0066028923.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på JESUS ON SOL til USD ble $ +0.0083852734.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på JESUS ON SOL til USD ble $ +0.020732314006350108.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00026240429334353-0.92%
30 dager$ +0.0066028923+23.46%
60 dager$ +0.0083852734+29.80%
90 dager$ +0.020732314006350108+279.78%

Hva er JESUS ON SOL (JESUS)

THE MISSION OF JESUSONSOL IS to INFLUENCE CULTURE AND BRING LIGHT INTO DARK PLACES ON SOLANA JUST AS JESUS COIN ON THE ETHEREUM BLOCKCHAIN HAS DONE. WE ARE CONTINUING THE LEGACY AS IT OPERATES AS A DECENTRALIZED, FAITH-BASED CRYPTOCURRENCY THAT INSPIRES INDIVIDUALS TO LOVE ONE ANOTHER AND PURSUE A HIGHER CALLING.

JESUS ON SOL (JESUS) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

JESUS ON SOL Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil JESUS ON SOL (JESUS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine JESUS ON SOL (JESUS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for JESUS ON SOL.

Sjekk JESUS ON SOLprisprognosen nå!

JESUS til lokale valutaer

JESUS ON SOL (JESUS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak JESUS ON SOL (JESUS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om JESUS tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om JESUS ON SOL (JESUS)

Hvor mye er JESUS ON SOL (JESUS) verdt i dag?
Live JESUS prisen i USD er 0.02814243 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende JESUS-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på JESUS til USD er $ 0.02814243. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for JESUS ON SOL?
Markedsverdien for JESUS er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av JESUS?
Den sirkulerende forsyningen av JESUS er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forJESUS ?
JESUS oppnådde en ATH-pris på 0.288031 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på JESUS?
JESUS så en ATL-pris på 0.00330383 USD.
Hva er handelsvolumet til JESUS?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for JESUS er $ 891.56 USD.
Vil JESUS gå høyere i år?
JESUS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut JESUS prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 22:30:46 (UTC+8)

