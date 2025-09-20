JESUS ON SOL (JESUS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.02750284 $ 0.02750284 $ 0.02750284 24 timer lav $ 0.02851152 $ 0.02851152 $ 0.02851152 24 timer høy 24 timer lav $ 0.02750284$ 0.02750284 $ 0.02750284 24 timer høy $ 0.02851152$ 0.02851152 $ 0.02851152 All Time High $ 0.288031$ 0.288031 $ 0.288031 Laveste pris $ 0.00330383$ 0.00330383 $ 0.00330383 Prisendring (1H) -0.44% Prisendring (1D) -0.92% Prisendring (7D) +10.31% Prisendring (7D) +10.31%

JESUS ON SOL (JESUS) sanntidsprisen er $0.02814243. I løpet av de siste 24 timene har JESUS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02750284 og et toppnivå på $ 0.02851152, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JESUS er $ 0.288031, mens den rekordlave prisen er $ 0.00330383.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JESUS endret seg med -0.44% i løpet av den siste timen, -0.92% over 24 timer og +10.31% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

JESUS ON SOL (JESUS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volum (24 timer) $ 891.56$ 891.56 $ 891.56 Fullt utvannet markedsverdi $ 196.98K$ 196.98K $ 196.98K Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Total forsyning 6,999,335.0 6,999,335.0 6,999,335.0

Nåværende markedsverdi på JESUS ON SOL er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 891.56. Den sirkulerende forsyningen på JESUS er 0.00, med en total tilgang på 6999335.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 196.98K.