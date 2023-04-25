Jesus Coin (JESUS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Jesus Coin (JESUS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Jesus Coin (JESUS) Informasjon What is Jesus Coin? Jesus Coin was launched to transform the memecoin market with a unique narrative as the only cryptocurrency that encourages generosity. Jesus Coin is building a native transaction network on top of Ethereum to power decentralized, charitable, applications and organizations. What makes your project unique? Jesus Coin is an ERC-20 that revolutionizes generosity through open-source smart contracts and opens the door for decentralized governance within charitable organizations. History of your project. Jesus Coin was conceived by Maker Lee, after seeing a need for innovation within the non-profit world. On April 25, 2023, $JESUS conducted a fundraising sale and was the number one trending coin on PinkSale.finance (a presale platform.) Within 24 hours, Jesus Coin attracted over 600 holders who contributed to over $2m in trading volume on UniSwap. What’s next for your project? Jesus Coin is building a decentralized app to facilitate charitable giving throughout non-profit organizations and is actively looking for new partnerships in the web2 and web3 ecosystems. What can your token be used for? Jesus Coin (JESUS) can be used as a currency and as governance within the Jesus Coin network. Because the supply of JESUS is set at 777 trillion, JESUS can also be used as a store of value. Offisiell nettside: https://www.jesuscoin.xyz/ Kjøp JESUS nå!

Jesus Coin (JESUS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Jesus Coin (JESUS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 5.55M $ 5.55M $ 5.55M Total forsyning: $ 777.78T $ 777.78T $ 777.78T Sirkulerende forsyning: $ 156.53T $ 156.53T $ 156.53T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 27.56M $ 27.56M $ 27.56M All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Jesus Coin (JESUS) pris

Jesus Coin (JESUS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Jesus Coin (JESUS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet JESUS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange JESUS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår JESUSs tokenomics, kan du utforske JESUS tokenets livepris!

JESUS prisforutsigelse Vil du vite hvor JESUS kan være på vei? Vår JESUS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se JESUS tokenets prisforutsigelse nå!

