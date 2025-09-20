Jesus Coin Pris (JESUS)
Jesus Coin (JESUS) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har JESUS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JESUS er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JESUS endret seg med +0.21% i løpet av den siste timen, -2.57% over 24 timer og -7.40% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på Jesus Coin er $ 5.24M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på JESUS er 156.53T, med en total tilgang på 777777777777777.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 26.04M.
I løpet av i dag er prisendringen på Jesus Coin til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Jesus Coin til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Jesus Coin til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Jesus Coin til USD ble $ 0.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ 0
|-2.57%
|30 dager
|$ 0
|-10.27%
|60 dager
|$ 0
|-22.47%
|90 dager
|$ 0
|--
**What is Jesus Coin?** Jesus Coin was launched to transform the memecoin market with a unique narrative as the only cryptocurrency that encourages generosity. Jesus Coin is building a native transaction network on top of Ethereum to power decentralized, charitable, applications and organizations. **What makes your project unique?** Jesus Coin is an ERC-20 that revolutionizes generosity through open-source smart contracts and opens the door for decentralized governance within charitable organizations. **History of your project.** Jesus Coin was conceived by [Maker Lee](https://twitter.com/0xmakerlee), after seeing a need for innovation within the non-profit world. On April 25, 2023, $JESUS conducted a fundraising sale and was the number one trending coin on [PinkSale.finance](https://pinksale.finance/) (a presale platform.) Within 24 hours, Jesus Coin attracted over 600 holders who contributed to over $2m in trading volume on [UniSwap.](https://app.uniswap.org/#/swap?outputCurrency=0xba386a4ca26b85fd057ab1ef86e3dc7bdeb5ce70) **What’s next for your project?** Jesus Coin is building a decentralized app to facilitate charitable giving throughout non-profit organizations and is actively looking for new partnerships in the web2 and web3 ecosystems. **What can your token be used for?** Jesus Coin (JESUS) can be used as a currency and as governance within the Jesus Coin network. Because the supply of JESUS is set at 777 trillion, JESUS can also be used as a store of value.
