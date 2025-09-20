Jesus Coin (JESUS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.21% Prisendring (1D) -2.57% Prisendring (7D) -7.40% Prisendring (7D) -7.40%

Jesus Coin (JESUS) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har JESUS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JESUS er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JESUS endret seg med +0.21% i løpet av den siste timen, -2.57% over 24 timer og -7.40% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Jesus Coin (JESUS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 5.24M$ 5.24M $ 5.24M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 26.04M$ 26.04M $ 26.04M Opplagsforsyning 156.53T 156.53T 156.53T Total forsyning 777,777,777,777,777.0 777,777,777,777,777.0 777,777,777,777,777.0

Nåværende markedsverdi på Jesus Coin er $ 5.24M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på JESUS er 156.53T, med en total tilgang på 777777777777777.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 26.04M.