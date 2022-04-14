jes (JES) tokenomics Oppdag viktig innsikt i jes (JES), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

jes (JES) Informasjon straight outta the circus, this quirky clown cat is ready to steal the spotlight on the solana blockchain. decked out in vibrant colors, a playful grin, and an unmistakable whimsical vibe, this feline combines circus charm with blockchain brilliance. a perfect blend of fun and tech, it's not just a cat, it's a carnival of creativity, living its best digital life on solana, making every block more entertaining. Offisiell nettside: https://www.jes.meme/ Kjøp JES nå!

jes (JES) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for jes (JES), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 6.59K $ 6.59K $ 6.59K Total forsyning: $ 991.90M $ 991.90M $ 991.90M Sirkulerende forsyning: $ 991.90M $ 991.90M $ 991.90M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 6.59K $ 6.59K $ 6.59K All-time high: $ 0.00035101 $ 0.00035101 $ 0.00035101 All-Time Low: $ 0.00000323 $ 0.00000323 $ 0.00000323 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om jes (JES) pris

jes (JES) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak jes (JES) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet JES tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange JES tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår JESs tokenomics, kan du utforske JES tokenets livepris!

JES prisforutsigelse Vil du vite hvor JES kan være på vei? Vår JES prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se JES tokenets prisforutsigelse nå!

