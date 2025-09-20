Dagens jes livepris er 0.00000664 USD. Spor prisoppdateringer for JES til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk JES pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens jes livepris er 0.00000664 USD. Spor prisoppdateringer for JES til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk JES pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om JES

JES Prisinformasjon

JES Offisiell nettside

JES tokenomics

JES Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

jes Logo

jes Pris (JES)

Ikke oppført

1 JES til USD livepris:

--
----
0.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
jes (JES) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 22:30:39 (UTC+8)

jes (JES) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00035101
$ 0.00035101$ 0.00035101

$ 0.00000323
$ 0.00000323$ 0.00000323

--

--

+7.81%

+7.81%

jes (JES) sanntidsprisen er $0.00000664. I løpet av de siste 24 timene har JES blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JES er $ 0.00035101, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000323.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JES endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +7.81% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

jes (JES) Markedsinformasjon

$ 6.59K
$ 6.59K$ 6.59K

--
----

$ 6.59K
$ 6.59K$ 6.59K

991.90M
991.90M 991.90M

991,895,862.233172
991,895,862.233172 991,895,862.233172

Nåværende markedsverdi på jes er $ 6.59K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på JES er 991.90M, med en total tilgang på 991895862.233172. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.59K.

jes (JES) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på jes til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på jes til USD ble $ +0.0000021058.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på jes til USD ble $ +0.0000037556.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på jes til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ +0.0000021058+31.72%
60 dager$ +0.0000037556+56.56%
90 dager$ 0--

Hva er jes (JES)

straight outta the circus, this quirky clown cat is ready to steal the spotlight on the solana blockchain. decked out in vibrant colors, a playful grin, and an unmistakable whimsical vibe, this feline combines circus charm with blockchain brilliance. a perfect blend of fun and tech, it's not just a cat, it's a carnival of creativity, living its best digital life on solana, making every block more entertaining.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

jes (JES) Ressurs

Offisiell nettside

jes Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil jes (JES) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine jes (JES) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for jes.

Sjekk jesprisprognosen nå!

JES til lokale valutaer

jes (JES) tokenomics

Å forstå tokenomics bak jes (JES) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om JES tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om jes (JES)

Hvor mye er jes (JES) verdt i dag?
Live JES prisen i USD er 0.00000664 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende JES-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på JES til USD er $ 0.00000664. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for jes?
Markedsverdien for JES er $ 6.59K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av JES?
Den sirkulerende forsyningen av JES er 991.90M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forJES ?
JES oppnådde en ATH-pris på 0.00035101 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på JES?
JES så en ATL-pris på 0.00000323 USD.
Hva er handelsvolumet til JES?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for JES er -- USD.
Vil JES gå høyere i år?
JES kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut JES prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 22:30:39 (UTC+8)

jes (JES) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-20 15:35:00Bransjeoppdateringer
U.S. Spot Bitcoin ETFs See Net Inflows of $222.6 Million Yesterday
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.