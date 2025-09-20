jes (JES) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00035101$ 0.00035101 $ 0.00035101 Laveste pris $ 0.00000323$ 0.00000323 $ 0.00000323 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +7.81% Prisendring (7D) +7.81%

jes (JES) sanntidsprisen er $0.00000664. I løpet av de siste 24 timene har JES blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JES er $ 0.00035101, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000323.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JES endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +7.81% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

jes (JES) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 6.59K$ 6.59K $ 6.59K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.59K$ 6.59K $ 6.59K Opplagsforsyning 991.90M 991.90M 991.90M Total forsyning 991,895,862.233172 991,895,862.233172 991,895,862.233172

Nåværende markedsverdi på jes er $ 6.59K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på JES er 991.90M, med en total tilgang på 991895862.233172. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.59K.