jeo rogen (ROGEN) Informasjon Jeo Rogen is an animated parody started by fans of JRE (the #1 IRL podcast) that blurs the lines of fiction and reality with its hysterical comedy and satire of real world events. Jeo Rogen talks with politicians, celebrities, influencers, comedians, and everyone in between by using A.I. technology to bring them to life in his animated studio. Jeo even has his own comedy special! Anything can happen on the Jeo Rogen animated podcast! Offisiell nettside: https://jeorogensol.xyz

jeo rogen (ROGEN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for jeo rogen (ROGEN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 477.54K $ 477.54K $ 477.54K Total forsyning: $ 999.01M $ 999.01M $ 999.01M Sirkulerende forsyning: $ 999.01M $ 999.01M $ 999.01M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 477.54K $ 477.54K $ 477.54K All-time high: $ 0.00191537 $ 0.00191537 $ 0.00191537 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00047802 $ 0.00047802 $ 0.00047802 Lær mer om jeo rogen (ROGEN) pris

jeo rogen (ROGEN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak jeo rogen (ROGEN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ROGEN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ROGEN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ROGENs tokenomics, kan du utforske ROGEN tokenets livepris!

