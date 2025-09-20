jeo rogen (ROGEN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00191537$ 0.00191537 $ 0.00191537 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.38% Prisendring (1D) -4.02% Prisendring (7D) -6.25% Prisendring (7D) -6.25%

jeo rogen (ROGEN) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har ROGEN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ROGEN er $ 0.00191537, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ROGEN endret seg med +0.38% i løpet av den siste timen, -4.02% over 24 timer og -6.25% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

jeo rogen (ROGEN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 518.78K$ 518.78K $ 518.78K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 518.78K$ 518.78K $ 518.78K Opplagsforsyning 999.01M 999.01M 999.01M Total forsyning 999,005,392.217322 999,005,392.217322 999,005,392.217322

Nåværende markedsverdi på jeo rogen er $ 518.78K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ROGEN er 999.01M, med en total tilgang på 999005392.217322. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 518.78K.