Jeo Boden (BODEN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00250014 $ 0.00250014 $ 0.00250014 24 timer lav $ 0.00262005 $ 0.00262005 $ 0.00262005 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00250014$ 0.00250014 $ 0.00250014 24 timer høy $ 0.00262005$ 0.00262005 $ 0.00262005 All Time High $ 1.04$ 1.04 $ 1.04 Laveste pris $ 0.00175942$ 0.00175942 $ 0.00175942 Prisendring (1H) -0.39% Prisendring (1D) -3.38% Prisendring (7D) -7.37% Prisendring (7D) -7.37%

Jeo Boden (BODEN) sanntidsprisen er $0.00250862. I løpet av de siste 24 timene har BODEN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00250014 og et toppnivå på $ 0.00262005, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BODEN er $ 1.04, mens den rekordlave prisen er $ 0.00175942.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BODEN endret seg med -0.39% i løpet av den siste timen, -3.38% over 24 timer og -7.37% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Jeo Boden (BODEN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.73M$ 1.73M $ 1.73M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.73M$ 1.73M $ 1.73M Opplagsforsyning 690.33M 690.33M 690.33M Total forsyning 690,325,163.0 690,325,163.0 690,325,163.0

Nåværende markedsverdi på Jeo Boden er $ 1.73M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BODEN er 690.33M, med en total tilgang på 690325163.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.73M.