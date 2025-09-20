JennyCo (JCO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00183556 24 timer lav $ 0.00187069 24 timer høy All Time High $ 0.04302785 Laveste pris $ 0.00099573 Prisendring (1H) -1.81% Prisendring (1D) +0.00% Prisendring (7D) -8.12%

JennyCo (JCO) sanntidsprisen er $0.00183659. I løpet av de siste 24 timene har JCO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00183556 og et toppnivå på $ 0.00187069, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JCO er $ 0.04302785, mens den rekordlave prisen er $ 0.00099573.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JCO endret seg med -1.81% i løpet av den siste timen, +0.00% over 24 timer og -8.12% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

JennyCo (JCO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 0.00 Volum (24 timer) $ 49.18K Fullt utvannet markedsverdi $ 466.16K Opplagsforsyning 0.00 Total forsyning 250,000,000.0

Nåværende markedsverdi på JennyCo er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 49.18K. Den sirkulerende forsyningen på JCO er 0.00, med en total tilgang på 250000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 466.16K.