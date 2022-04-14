Jenna (JENNA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Jenna (JENNA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Jenna (JENNA) Informasjon Project Introduction: JENNA is an AI agent that handles social media and trading strategies. Jenna is a revolutionary AI-powered agent living on Solana, aiming to push the boundaries of what's possible at the intersection of artificial intelligence and blockchain technology. Built for the Solana AI Hackathon 2024, Jenna combines advanced AI capabilities with decentralized finance to create a unique autonomous entity. Offisiell nettside: https://www.jennamagent.com/ Kjøp JENNA nå!

Jenna (JENNA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Jenna (JENNA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 15.18K $ 15.18K $ 15.18K Total forsyning: $ 999.47M $ 999.47M $ 999.47M Sirkulerende forsyning: $ 949.64M $ 949.64M $ 949.64M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 15.98K $ 15.98K $ 15.98K All-time high: $ 0.0012333 $ 0.0012333 $ 0.0012333 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Jenna (JENNA) pris

Jenna (JENNA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Jenna (JENNA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet JENNA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange JENNA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår JENNAs tokenomics, kan du utforske JENNA tokenets livepris!

JENNA prisforutsigelse Vil du vite hvor JENNA kan være på vei? Vår JENNA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se JENNA tokenets prisforutsigelse nå!

