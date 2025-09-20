Dagens Jenna livepris er 0.00001585 USD. Spor prisoppdateringer for JENNA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk JENNA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Jenna livepris er 0.00001585 USD. Spor prisoppdateringer for JENNA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk JENNA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Jenna (JENNA) Live prisdiagram
Jenna (JENNA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00001575
24 timer lav
$ 0.0000162
24 timer høy

$ 0.00001575
$ 0.0000162
$ 0.0012333
$ 0.00001219
--

-1.53%

-3.86%

-3.86%

Jenna (JENNA) sanntidsprisen er $0.00001585. I løpet av de siste 24 timene har JENNA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00001575 og et toppnivå på $ 0.0000162, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JENNA er $ 0.0012333, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001219.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JENNA endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.53% over 24 timer og -3.86% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Jenna (JENNA) Markedsinformasjon

$ 15.05K
--
$ 15.84K
949.64M
999,466,386.56449
Nåværende markedsverdi på Jenna er $ 15.05K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på JENNA er 949.64M, med en total tilgang på 999466386.56449. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 15.84K.

Jenna (JENNA) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Jenna til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Jenna til USD ble $ +0.0000019537.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Jenna til USD ble $ +0.0000009370.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Jenna til USD ble $ -0.000002923439314071976.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.53%
30 dager$ +0.0000019537+12.33%
60 dager$ +0.0000009370+5.91%
90 dager$ -0.000002923439314071976-15.57%

Hva er Jenna (JENNA)

Project Introduction: JENNA is an AI agent that handles social media and trading strategies. Jenna is a revolutionary AI-powered agent living on Solana, aiming to push the boundaries of what's possible at the intersection of artificial intelligence and blockchain technology. Built for the Solana AI Hackathon 2024, Jenna combines advanced AI capabilities with decentralized finance to create a unique autonomous entity.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Folk spør også: Andre spørsmål om Jenna (JENNA)

Hvor mye er Jenna (JENNA) verdt i dag?
Live JENNA prisen i USD er 0.00001585 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende JENNA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på JENNA til USD er $ 0.00001585. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Jenna?
Markedsverdien for JENNA er $ 15.05K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av JENNA?
Den sirkulerende forsyningen av JENNA er 949.64M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forJENNA ?
JENNA oppnådde en ATH-pris på 0.0012333 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på JENNA?
JENNA så en ATL-pris på 0.00001219 USD.
Hva er handelsvolumet til JENNA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for JENNA er -- USD.
Vil JENNA gå høyere i år?
JENNA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut JENNA prisprognosen for en mer grundig analyse.
