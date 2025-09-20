Jenna (JENNA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00001575 $ 0.00001575 $ 0.00001575 24 timer lav $ 0.0000162 $ 0.0000162 $ 0.0000162 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00001575$ 0.00001575 $ 0.00001575 24 timer høy $ 0.0000162$ 0.0000162 $ 0.0000162 All Time High $ 0.0012333$ 0.0012333 $ 0.0012333 Laveste pris $ 0.00001219$ 0.00001219 $ 0.00001219 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.53% Prisendring (7D) -3.86% Prisendring (7D) -3.86%

Jenna (JENNA) sanntidsprisen er $0.00001585. I løpet av de siste 24 timene har JENNA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00001575 og et toppnivå på $ 0.0000162, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JENNA er $ 0.0012333, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001219.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JENNA endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.53% over 24 timer og -3.86% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Jenna (JENNA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 15.05K$ 15.05K $ 15.05K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 15.84K$ 15.84K $ 15.84K Opplagsforsyning 949.64M 949.64M 949.64M Total forsyning 999,466,386.56449 999,466,386.56449 999,466,386.56449

Nåværende markedsverdi på Jenna er $ 15.05K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på JENNA er 949.64M, med en total tilgang på 999466386.56449. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 15.84K.