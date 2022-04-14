Jellyverse (JLY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Jellyverse (JLY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Jellyverse (JLY) Informasjon Jellyverse is a comprehensive ecosystem in the decentralized finance (DeFi) sector, overseen by its community through a decentralized autonomous organization (DAO). It focuses on the next iteration of DeFi—commonly termed as DeFi 3.0—which aims to create a sustainable, yield-oriented landscape that integrates protocols with real-world price feeds. The platform provides several utilities designed to meet a variety of financial needs, all governed by its native token, JLY. Offisiell nettside: https://jellyverse.org/ Teknisk dokument: https://app.jellyverse.org/whitepaper-jellyverse-june-2024.pdf

Jellyverse (JLY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Jellyverse (JLY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 549.92K $ 549.92K $ 549.92K Total forsyning: $ 510.26M $ 510.26M $ 510.26M Sirkulerende forsyning: $ 302.12M $ 302.12M $ 302.12M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 928.77K $ 928.77K $ 928.77K All-time high: $ 0.134589 $ 0.134589 $ 0.134589 All-Time Low: $ 0.00180327 $ 0.00180327 $ 0.00180327 Nåværende pris: $ 0.00180279 $ 0.00180279 $ 0.00180279 Lær mer om Jellyverse (JLY) pris

Jellyverse (JLY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Jellyverse (JLY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet JLY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange JLY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår JLYs tokenomics, kan du utforske JLY tokenets livepris!

JLY prisforutsigelse Vil du vite hvor JLY kan være på vei? Vår JLY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se JLY tokenets prisforutsigelse nå!

