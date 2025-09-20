Jellyverse (JLY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00199566 24 timer høy $ 0.00211017 All Time High $ 0.134589 Laveste pris $ 0.00195103 Prisendring (1H) +0.19% Prisendring (1D) -4.33% Prisendring (7D) -9.62%

Jellyverse (JLY) sanntidsprisen er $0.00201571. I løpet av de siste 24 timene har JLY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00199566 og et toppnivå på $ 0.00211017, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JLY er $ 0.134589, mens den rekordlave prisen er $ 0.00195103.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JLY endret seg med +0.19% i løpet av den siste timen, -4.33% over 24 timer og -9.62% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Jellyverse (JLY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 608.85K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.03M Opplagsforsyning 302.05M Total forsyning 510,264,192.2518205

Nåværende markedsverdi på Jellyverse er $ 608.85K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på JLY er 302.05M, med en total tilgang på 510264192.2518205. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.03M.