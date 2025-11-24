JELLY TIME pris i dag

Sanntids JELLY TIME (JELLY) pris i dag er $ 0.00001221, med en 1.90% endring de siste 24 timene. Nåværende JELLY til USD konverteringssats er $ 0.00001221 per JELLY.

JELLY TIME rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 12,184.92, med en sirkulerende forsyning på 999.64M JELLY. I løpet av de siste 24 timene JELLY har den blitt handlet mellom $ 0.00001184(laveste) og $ 0.00001241 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.0015406, mens tidenes laveste notering var $ 0.0000115.

Kortsiktig har JELLY beveget seg +0.38% i løpet av den siste timen og -4.17% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

JELLY TIME (JELLY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 12.18K$ 12.18K $ 12.18K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 12.18K$ 12.18K $ 12.18K Opplagsforsyning 999.64M 999.64M 999.64M Total forsyning 999,641,261.685291 999,641,261.685291 999,641,261.685291

Nåværende markedsverdi på JELLY TIME er $ 12.18K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på JELLY er 999.64M, med en total tilgang på 999641261.685291. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 12.18K.