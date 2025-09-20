Dagens JELLY AI livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for JAI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk JAI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens JELLY AI livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for JAI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk JAI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

JELLY AI Logo

JELLY AI Pris (JAI)

Ikke oppført

1 JAI til USD livepris:

--
----
-1.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter.
USD
JELLY AI (JAI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:10:52 (UTC+8)

JELLY AI (JAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.02%

-7.42%

-7.42%

JELLY AI (JAI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har JAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JAI er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JAI endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.02% over 24 timer og -7.42% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

JELLY AI (JAI) Markedsinformasjon

$ 34.51K
$ 34.51K$ 34.51K

--
----

$ 34.51K
$ 34.51K$ 34.51K

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på JELLY AI er $ 34.51K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på JAI er 10.00B, med en total tilgang på 10000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 34.51K.

JELLY AI (JAI) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på JELLY AI til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på JELLY AI til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på JELLY AI til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på JELLY AI til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.02%
30 dager$ 0-3.91%
60 dager$ 0-9.28%
90 dager$ 0--

Hva er JELLY AI (JAI)

Jelly AI ($JAI) is gaining attention as the first AI-based meme coin developed on the Sui blockchain. The Sui network is a scalable blockchain platform known for its fast transaction processing and low costs. With this infrastructure, $JAI enables swift and efficient transactions. As the first AI meme coin on the Sui network, $JAI offers a unique opportunity for investors and crypto enthusiasts. By participating in the project's early stages, there is potential for significant profits. Additionally, the combination of artificial intelligence and meme coin concepts has created an innovative approach that appeals to a wide range of users.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

JELLY AI (JAI) Ressurs

Offisiell nettside

JELLY AI Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil JELLY AI (JAI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine JELLY AI (JAI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for JELLY AI.

Sjekk JELLY AIprisprognosen nå!

JAI til lokale valutaer

JELLY AI (JAI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak JELLY AI (JAI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om JAI tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om JELLY AI (JAI)

Hvor mye er JELLY AI (JAI) verdt i dag?
Live JAI prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende JAI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på JAI til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for JELLY AI?
Markedsverdien for JAI er $ 34.51K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av JAI?
Den sirkulerende forsyningen av JAI er 10.00B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forJAI ?
JAI oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på JAI?
JAI så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til JAI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for JAI er -- USD.
Vil JAI gå høyere i år?
JAI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut JAI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:10:52 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

