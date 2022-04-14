JellfFishCoin (JELLYFC) tokenomics
JellfFishCoin (JELLYFC) Informasjon
Jellyfc is a community-driven token dedicated to enhancing utility and usability by expanding our Web3 ecosystem. We've introduced an off-chain wallet system that features reward-based interactions, including a daily faucet for earning free coins. Additionally, our community mining pool offers merged payouts in the Jellyfc token, further enriching the user experience and engagement. Jellyfc was a fair launch with no presale and a public live stream on the launch day.
JellfFishCoin (JELLYFC) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for JellfFishCoin (JELLYFC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
JellfFishCoin (JELLYFC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak JellfFishCoin (JELLYFC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet JELLYFC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange JELLYFC tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår JELLYFCs tokenomics, kan du utforske JELLYFC tokenets livepris!
JELLYFC prisforutsigelse
Vil du vite hvor JELLYFC kan være på vei? Vår JELLYFC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.
Hvorfor bør du velge MEXC?
MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på.
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.