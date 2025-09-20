JellfFishCoin (JELLYFC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -1.02% Prisendring (1D) -2.13% Prisendring (7D) +4.72% Prisendring (7D) +4.72%

JellfFishCoin (JELLYFC) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har JELLYFC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JELLYFC er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JELLYFC endret seg med -1.02% i løpet av den siste timen, -2.13% over 24 timer og +4.72% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

JellfFishCoin (JELLYFC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 83.73K$ 83.73K $ 83.73K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 83.73K$ 83.73K $ 83.73K Opplagsforsyning 999.96M 999.96M 999.96M Total forsyning 999,960,047.723181 999,960,047.723181 999,960,047.723181

Nåværende markedsverdi på JellfFishCoin er $ 83.73K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på JELLYFC er 999.96M, med en total tilgang på 999960047.723181. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 83.73K.