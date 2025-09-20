JEJE (JJ) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) -0.45% Prisendring (7D) -15.63% Prisendring (7D) -15.63%

JEJE (JJ) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har JJ blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JJ er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JJ endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -0.45% over 24 timer og -15.63% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

JEJE (JJ) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volum (24 timer) $ 3.13K$ 3.13K $ 3.13K Fullt utvannet markedsverdi $ 332.74K$ 332.74K $ 332.74K Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Total forsyning 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på JEJE er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 3.13K. Den sirkulerende forsyningen på JJ er 0.00, med en total tilgang på 420690000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 332.74K.