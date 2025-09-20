Dagens JEFFWorld Token livepris er 0.0019492 USD. Spor prisoppdateringer for JEFF til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk JEFF pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens JEFFWorld Token livepris er 0.0019492 USD. Spor prisoppdateringer for JEFF til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk JEFF pristrenden enkelt hos MEXC nå.

JEFFWorld Token Logo

JEFFWorld Token Pris (JEFF)

Ikke oppført

1 JEFF til USD livepris:

$0.0019492
$0.0019492
-0.80%1D
USD
JEFFWorld Token (JEFF) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 22:30:01 (UTC+8)

JEFFWorld Token (JEFF) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

-0.22%

-0.84%

+28.86%

+28.86%

JEFFWorld Token (JEFF) sanntidsprisen er $0.0019492. I løpet av de siste 24 timene har JEFF blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00194943 og et toppnivå på $ 0.00196736, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JEFF er $ 0.182621, mens den rekordlave prisen er $ 0.00100036.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JEFF endret seg med -0.22% i løpet av den siste timen, -0.84% over 24 timer og +28.86% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

JEFFWorld Token (JEFF) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på JEFFWorld Token er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 34.84K. Den sirkulerende forsyningen på JEFF er 0.00, med en total tilgang på 1400000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.74M.

JEFFWorld Token (JEFF) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på JEFFWorld Token til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på JEFFWorld Token til USD ble $ +0.0003375035.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på JEFFWorld Token til USD ble $ +0.0002496845.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på JEFFWorld Token til USD ble $ +0.0001818576593314978.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.84%
30 dager$ +0.0003375035+17.31%
60 dager$ +0.0002496845+12.81%
90 dager$ +0.0001818576593314978+10.29%

Hva er JEFFWorld Token (JEFF)

JEFFWorld is a user-participating metaverse platform that is completed by expanding the metaverse world with the participation of users. In JEFF World, users can freely decorate their unique spaces and avatars, and experience JEFF World. Users can enjoy and create content at JEFFWorld and receive rewards. These rewards circulate within a balanced ecosystem, allowing users to experience various content within JEFF World or utilize them for real-world connected consumption. This creates a sustainable ecosystem that fosters a balanced and harmonious environment.

JEFFWorld Token (JEFF) Ressurs

JEFFWorld Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil JEFFWorld Token (JEFF) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine JEFFWorld Token (JEFF) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for JEFFWorld Token.

Sjekk JEFFWorld Tokenprisprognosen nå!

JEFF til lokale valutaer

JEFFWorld Token (JEFF) tokenomics

Å forstå tokenomics bak JEFFWorld Token (JEFF) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om JEFF tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om JEFFWorld Token (JEFF)

Hvor mye er JEFFWorld Token (JEFF) verdt i dag?
Live JEFF prisen i USD er 0.0019492 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende JEFF-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på JEFF til USD er $ 0.0019492. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for JEFFWorld Token?
Markedsverdien for JEFF er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av JEFF?
Den sirkulerende forsyningen av JEFF er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forJEFF ?
JEFF oppnådde en ATH-pris på 0.182621 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på JEFF?
JEFF så en ATL-pris på 0.00100036 USD.
Hva er handelsvolumet til JEFF?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for JEFF er $ 34.84K USD.
Vil JEFF gå høyere i år?
JEFF kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut JEFF prisprognosen for en mer grundig analyse.
