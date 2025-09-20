JEFFWorld Token (JEFF) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00194943 $ 0.00194943 $ 0.00194943 24 timer lav $ 0.00196736 $ 0.00196736 $ 0.00196736 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00194943$ 0.00194943 $ 0.00194943 24 timer høy $ 0.00196736$ 0.00196736 $ 0.00196736 All Time High $ 0.182621$ 0.182621 $ 0.182621 Laveste pris $ 0.00100036$ 0.00100036 $ 0.00100036 Prisendring (1H) -0.22% Prisendring (1D) -0.84% Prisendring (7D) +28.86% Prisendring (7D) +28.86%

JEFFWorld Token (JEFF) sanntidsprisen er $0.0019492. I løpet av de siste 24 timene har JEFF blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00194943 og et toppnivå på $ 0.00196736, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JEFF er $ 0.182621, mens den rekordlave prisen er $ 0.00100036.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JEFF endret seg med -0.22% i løpet av den siste timen, -0.84% over 24 timer og +28.86% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

JEFFWorld Token (JEFF) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volum (24 timer) $ 34.84K$ 34.84K $ 34.84K Fullt utvannet markedsverdi $ 2.74M$ 2.74M $ 2.74M Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Total forsyning 1,400,000,000.0 1,400,000,000.0 1,400,000,000.0

Nåværende markedsverdi på JEFFWorld Token er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 34.84K. Den sirkulerende forsyningen på JEFF er 0.00, med en total tilgang på 1400000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.74M.