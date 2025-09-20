Dagens Jeeter on solana livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for $JEET til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk $JEET pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Jeeter on solana livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for $JEET til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk $JEET pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Jeeter on solana Logo

Jeeter on solana Pris ($JEET)

Ikke oppført

1 $JEET til USD livepris:

$0.00000747
$0.00000747$0.00000747
+0.70%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Jeeter on solana ($JEET) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 22:29:44 (UTC+8)

Jeeter on solana ($JEET) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.70%

+16.18%

+16.18%

Jeeter on solana ($JEET) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har $JEET blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $JEET er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $JEET endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.70% over 24 timer og +16.18% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Jeeter on solana ($JEET) Markedsinformasjon

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 9.50
$ 9.50$ 9.50

$ 7.46K
$ 7.46K$ 7.46K

0.00
0.00 0.00

999,059,993.13717
999,059,993.13717 999,059,993.13717

Nåværende markedsverdi på Jeeter on solana er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 9.50. Den sirkulerende forsyningen på $JEET er 0.00, med en total tilgang på 999059993.13717. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.46K.

Jeeter on solana ($JEET) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Jeeter on solana til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Jeeter on solana til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Jeeter on solana til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Jeeter on solana til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+0.70%
30 dager$ 0+23.27%
60 dager$ 0+40.07%
90 dager$ 0--

Hva er Jeeter on solana ($JEET)

$Jeeter is the official token of Jeeter On Solana (University), your premier destination on the Solana blockchain for mastering the art of meme coin trading. Whether you’re a seasoned trader or a complete newbie, our innovative platform offers comprehensive courses and resources tailored specifically for the vibrant world of meme coins.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Jeeter on solana ($JEET) Ressurs

Offisiell nettside

Jeeter on solana Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Jeeter on solana ($JEET) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Jeeter on solana ($JEET) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Jeeter on solana.

Sjekk Jeeter on solanaprisprognosen nå!

$JEET til lokale valutaer

Jeeter on solana ($JEET) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Jeeter on solana ($JEET) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om $JEET tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Jeeter on solana ($JEET)

Hvor mye er Jeeter on solana ($JEET) verdt i dag?
Live $JEET prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende $JEET-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på $JEET til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Jeeter on solana?
Markedsverdien for $JEET er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av $JEET?
Den sirkulerende forsyningen av $JEET er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) for$JEET ?
$JEET oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på $JEET?
$JEET så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til $JEET?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for $JEET er $ 9.50 USD.
Vil $JEET gå høyere i år?
$JEET kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut $JEET prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 22:29:44 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.