Jatevo (JTVO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00054448 24 timer høy $ 0.00065244 All Time High $ 0.00583512 Laveste pris $ 0.00015588 Prisendring (1H) -0.10% Prisendring (1D) -2.69% Prisendring (7D) -13.15%

Jatevo (JTVO) sanntidsprisen er $0.00059074. I løpet av de siste 24 timene har JTVO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00054448 og et toppnivå på $ 0.00065244, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JTVO er $ 0.00583512, mens den rekordlave prisen er $ 0.00015588.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JTVO endret seg med -0.10% i løpet av den siste timen, -2.69% over 24 timer og -13.15% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Jatevo (JTVO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 590.68K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 590.68K Opplagsforsyning 999.97M Total forsyning 999,968,582.5434911

Nåværende markedsverdi på Jatevo er $ 590.68K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på JTVO er 999.97M, med en total tilgang på 999968582.5434911. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 590.68K.