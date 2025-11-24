jAsset jUSD pris i dag

Sanntids jAsset jUSD (JUSD) pris i dag er $ 0.979115, med en 0.39% endring de siste 24 timene. Nåværende JUSD til USD konverteringssats er $ 0.979115 per JUSD.

jAsset jUSD rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 630,747, med en sirkulerende forsyning på 644.20K JUSD. I løpet av de siste 24 timene JUSD har den blitt handlet mellom $ 0.969564(laveste) og $ 0.983075 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.062, mens tidenes laveste notering var $ 0.35345.

Kortsiktig har JUSD beveget seg -0.11% i løpet av den siste timen og +0.05% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

jAsset jUSD (JUSD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 630.75K$ 630.75K $ 630.75K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 630.75K$ 630.75K $ 630.75K Opplagsforsyning 644.20K 644.20K 644.20K Total forsyning 644,200.9792472349 644,200.9792472349 644,200.9792472349

Nåværende markedsverdi på jAsset jUSD er $ 630.75K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på JUSD er 644.20K, med en total tilgang på 644200.9792472349. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 630.75K.