Jarvis AI (JARVIS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Jarvis AI (JARVIS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

Jarvis AI (JARVIS) Informasjon is a cutting-edge solution that empowers traders to create and deploy custom AI agents—all wrapped in a prompt-based interface for truly autonomous trading. From advanced chart pattern detection to real-time social sentiment checks and streamlined DeFi liquidity management, it delivers a tailored, no-code experience that puts every aspect of crypto trading at your fingertips. ● Core Offering: A custom AI agent builder where users simply type natural-language commands—e.g., “Buy SOL if a Head & Shoulders pattern forms and social sentiment is over 70%.” The platform handles the rest. ● Key Differentiator: Fully autonomous execution across both trading strategies and liquidity positions, seamlessly responding to market signals Offisiell nettside: https://jarvis.fun/ Teknisk dokument: https://s3.ap-south-1.amazonaws.com/jarvis.fun/whitepaper.pdf Kjøp JARVIS nå!

Jarvis AI (JARVIS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Jarvis AI (JARVIS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 12.96K $ 12.96K $ 12.96K Total forsyning: $ 999.59M $ 999.59M $ 999.59M Sirkulerende forsyning: $ 969.70M $ 969.70M $ 969.70M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 13.36K $ 13.36K $ 13.36K All-time high: $ 0.00264783 $ 0.00264783 $ 0.00264783 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Jarvis AI (JARVIS) pris

Jarvis AI (JARVIS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Jarvis AI (JARVIS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet JARVIS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange JARVIS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår JARVISs tokenomics, kan du utforske JARVIS tokenets livepris!

