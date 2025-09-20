Jarvis AI (JARVIS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00264783$ 0.00264783 $ 0.00264783 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +0.15% Prisendring (7D) -0.69% Prisendring (7D) -0.69%

Jarvis AI (JARVIS) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har JARVIS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JARVIS er $ 0.00264783, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JARVIS endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.15% over 24 timer og -0.69% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Jarvis AI (JARVIS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 14.12K$ 14.12K $ 14.12K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 14.56K$ 14.56K $ 14.56K Opplagsforsyning 969.70M 969.70M 969.70M Total forsyning 999,588,104.248567 999,588,104.248567 999,588,104.248567

Nåværende markedsverdi på Jarvis AI er $ 14.12K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på JARVIS er 969.70M, med en total tilgang på 999588104.248567. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 14.56K.