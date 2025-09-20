Jarvis (JARVIS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.03019172 $ 0.03019172 $ 0.03019172 24 timer lav $ 0.03099096 $ 0.03099096 $ 0.03099096 24 timer høy 24 timer lav $ 0.03019172$ 0.03019172 $ 0.03019172 24 timer høy $ 0.03099096$ 0.03099096 $ 0.03099096 All Time High $ 0.120785$ 0.120785 $ 0.120785 Laveste pris $ 0.01617041$ 0.01617041 $ 0.01617041 Prisendring (1H) +0.62% Prisendring (1D) -1.38% Prisendring (7D) -5.33% Prisendring (7D) -5.33%

Jarvis (JARVIS) sanntidsprisen er $0.03045484. I løpet av de siste 24 timene har JARVIS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.03019172 og et toppnivå på $ 0.03099096, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JARVIS er $ 0.120785, mens den rekordlave prisen er $ 0.01617041.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JARVIS endret seg med +0.62% i løpet av den siste timen, -1.38% over 24 timer og -5.33% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Jarvis (JARVIS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.28M$ 1.28M $ 1.28M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.28M$ 1.28M $ 1.28M Opplagsforsyning 42.00M 42.00M 42.00M Total forsyning 42,000,000.0 42,000,000.0 42,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Jarvis er $ 1.28M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på JARVIS er 42.00M, med en total tilgang på 42000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.28M.