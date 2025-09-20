Dagens Jarvis livepris er 0.03045484 USD. Spor prisoppdateringer for JARVIS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk JARVIS pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Jarvis livepris er 0.03045484 USD. Spor prisoppdateringer for JARVIS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk JARVIS pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Jarvis Pris (JARVIS)

1 JARVIS til USD livepris:

$0.03049015
$0.03049015$0.03049015
-1.40%1D
Jarvis (JARVIS) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:44:55 (UTC+8)

Jarvis (JARVIS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.03019172
$ 0.03019172$ 0.03019172
24 timer lav
$ 0.03099096
$ 0.03099096$ 0.03099096
24 timer høy

$ 0.03019172
$ 0.03019172$ 0.03019172

$ 0.03099096
$ 0.03099096$ 0.03099096

$ 0.120785
$ 0.120785$ 0.120785

$ 0.01617041
$ 0.01617041$ 0.01617041

+0.62%

-1.38%

-5.33%

-5.33%

Jarvis (JARVIS) sanntidsprisen er $0.03045484. I løpet av de siste 24 timene har JARVIS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.03019172 og et toppnivå på $ 0.03099096, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JARVIS er $ 0.120785, mens den rekordlave prisen er $ 0.01617041.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JARVIS endret seg med +0.62% i løpet av den siste timen, -1.38% over 24 timer og -5.33% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Jarvis (JARVIS) Markedsinformasjon

$ 1.28M
$ 1.28M$ 1.28M

--
----

$ 1.28M
$ 1.28M$ 1.28M

42.00M
42.00M 42.00M

42,000,000.0
42,000,000.0 42,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Jarvis er $ 1.28M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på JARVIS er 42.00M, med en total tilgang på 42000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.28M.

Jarvis (JARVIS) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Jarvis til USD ble $ -0.00042904858272585.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Jarvis til USD ble $ -0.0035420623.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Jarvis til USD ble $ -0.0007361422.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Jarvis til USD ble $ +0.006667675516606484.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00042904858272585-1.38%
30 dager$ -0.0035420623-11.63%
60 dager$ -0.0007361422-2.41%
90 dager$ +0.006667675516606484+28.03%

Hva er Jarvis (JARVIS)

Jarvis (JARVIS) Ressurs

Jarvis Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Jarvis (JARVIS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Jarvis (JARVIS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Jarvis.

Sjekk Jarvisprisprognosen nå!

JARVIS til lokale valutaer

Jarvis (JARVIS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Jarvis (JARVIS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om JARVIS tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Jarvis (JARVIS)

Hvor mye er Jarvis (JARVIS) verdt i dag?
Live JARVIS prisen i USD er 0.03045484 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende JARVIS-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på JARVIS til USD er $ 0.03045484. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Jarvis?
Markedsverdien for JARVIS er $ 1.28M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av JARVIS?
Den sirkulerende forsyningen av JARVIS er 42.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forJARVIS ?
JARVIS oppnådde en ATH-pris på 0.120785 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på JARVIS?
JARVIS så en ATL-pris på 0.01617041 USD.
Hva er handelsvolumet til JARVIS?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for JARVIS er -- USD.
Vil JARVIS gå høyere i år?
JARVIS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut JARVIS prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:44:55 (UTC+8)

Jarvis (JARVIS) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

