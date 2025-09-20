Japan Coin (JAPAN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00189953$ 0.00189953 $ 0.00189953 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.36% Prisendring (1D) -2.86% Prisendring (7D) +25.87% Prisendring (7D) +25.87%

Japan Coin (JAPAN) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har JAPAN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JAPAN er $ 0.00189953, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JAPAN endret seg med -0.36% i løpet av den siste timen, -2.86% over 24 timer og +25.87% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Japan Coin (JAPAN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 97.57K$ 97.57K $ 97.57K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 97.57K$ 97.57K $ 97.57K Opplagsforsyning 999.72M 999.72M 999.72M Total forsyning 999,717,468.710142 999,717,468.710142 999,717,468.710142

Nåværende markedsverdi på Japan Coin er $ 97.57K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på JAPAN er 999.72M, med en total tilgang på 999717468.710142. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 97.57K.