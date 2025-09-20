Dagens Japan Coin livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for JAPAN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk JAPAN pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Japan Coin livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for JAPAN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk JAPAN pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Japan Coin Logo

Japan Coin Pris (JAPAN)

Ikke oppført

1 JAPAN til USD livepris:

--
----
-2.80%1D
mexc
USD
Japan Coin (JAPAN) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:10:38 (UTC+8)

Japan Coin (JAPAN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00189953
$ 0.00189953$ 0.00189953

$ 0
$ 0$ 0

-0.36%

-2.86%

+25.87%

+25.87%

Japan Coin (JAPAN) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har JAPAN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JAPAN er $ 0.00189953, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JAPAN endret seg med -0.36% i løpet av den siste timen, -2.86% over 24 timer og +25.87% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Japan Coin (JAPAN) Markedsinformasjon

$ 97.57K
$ 97.57K$ 97.57K

--
----

$ 97.57K
$ 97.57K$ 97.57K

999.72M
999.72M 999.72M

999,717,468.710142
999,717,468.710142 999,717,468.710142

Nåværende markedsverdi på Japan Coin er $ 97.57K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på JAPAN er 999.72M, med en total tilgang på 999717468.710142. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 97.57K.

Japan Coin (JAPAN) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Japan Coin til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Japan Coin til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Japan Coin til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Japan Coin til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-2.86%
30 dager$ 0+219.88%
60 dager$ 0+266.48%
90 dager$ 0--

Hva er Japan Coin (JAPAN)

This is a meme coin for Japan.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Japan Coin (JAPAN) Ressurs

Offisiell nettside

Japan Coin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Japan Coin (JAPAN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Japan Coin (JAPAN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Japan Coin.

Sjekk Japan Coinprisprognosen nå!

JAPAN til lokale valutaer

Japan Coin (JAPAN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Japan Coin (JAPAN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om JAPAN tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Japan Coin (JAPAN)

Hvor mye er Japan Coin (JAPAN) verdt i dag?
Live JAPAN prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende JAPAN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på JAPAN til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Japan Coin?
Markedsverdien for JAPAN er $ 97.57K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av JAPAN?
Den sirkulerende forsyningen av JAPAN er 999.72M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forJAPAN ?
JAPAN oppnådde en ATH-pris på 0.00189953 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på JAPAN?
JAPAN så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til JAPAN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for JAPAN er -- USD.
Vil JAPAN gå høyere i år?
JAPAN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut JAPAN prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:10:38 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.