Janro The Rat (JANRO) sanntidsprisen er $0.00006279. I løpet av de siste 24 timene har JANRO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00006272 og et toppnivå på $ 0.00006368, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JANRO er $ 0.00664208, mens den rekordlave prisen er $ 0.00003791.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JANRO endret seg med -0.99% i løpet av den siste timen, -0.77% over 24 timer og -2.32% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på Janro The Rat er $ 62.78K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på JANRO er 999.90M, med en total tilgang på 999895408.137127. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 62.78K.
I løpet av i dag er prisendringen på Janro The Rat til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Janro The Rat til USD ble $ +0.0000040077.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Janro The Rat til USD ble $ -0.0000115526.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Janro The Rat til USD ble $ +0.000010027176393843505.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ 0
|-0.77%
|30 dager
|$ +0.0000040077
|+6.38%
|60 dager
|$ -0.0000115526
|-18.39%
|90 dager
|$ +0.000010027176393843505
|+19.00%
JANRO is the ultimate memecoin, created purely to celebrate the internet’s favorite dancing rat, Janro. With no utility, no roadmap, and no purpose other than to spread joy, JANRO thrives on the universal appeal of its namesake: a hilarious rat with infinite dance moves who has captivated the world with his quirky energy. Janro’s viral fame comes from his ability to groove to any genre, whether it’s upbeat EDM, classic salsa, or even the most obscure internet remixes. Similarly, Janro embraces the chaotic and unpredictable energy of the meme culture that Janro represents. It’s a coin that doesn’t take itself seriously but is powered by the collective enthusiasm of a community that loves to laugh, share, and dance along with the internet’s latest star. Janro doesn’t promise groundbreaking technology or lofty goals—it’s simply a celebration of the absurd, the entertaining, and the viral. It’s a token for those who want to be part of a movement that’s about nothing more than fun and laughter. If you love Janro’s moves, share his memes, or just enjoy the idea of owning a coin named after a dancing rat, Janro is for you. No gimmicks, no promises—just pure, unadulterated meme magic.
