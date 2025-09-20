Janro The Rat (JANRO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00006272 $ 0.00006272 $ 0.00006272 24 timer lav $ 0.00006368 $ 0.00006368 $ 0.00006368 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00006272$ 0.00006272 $ 0.00006272 24 timer høy $ 0.00006368$ 0.00006368 $ 0.00006368 All Time High $ 0.00664208$ 0.00664208 $ 0.00664208 Laveste pris $ 0.00003791$ 0.00003791 $ 0.00003791 Prisendring (1H) -0.99% Prisendring (1D) -0.77% Prisendring (7D) -2.32% Prisendring (7D) -2.32%

Janro The Rat (JANRO) sanntidsprisen er $0.00006279. I løpet av de siste 24 timene har JANRO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00006272 og et toppnivå på $ 0.00006368, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JANRO er $ 0.00664208, mens den rekordlave prisen er $ 0.00003791.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JANRO endret seg med -0.99% i løpet av den siste timen, -0.77% over 24 timer og -2.32% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Janro The Rat (JANRO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 62.78K$ 62.78K $ 62.78K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 62.78K$ 62.78K $ 62.78K Opplagsforsyning 999.90M 999.90M 999.90M Total forsyning 999,895,408.137127 999,895,408.137127 999,895,408.137127

Nåværende markedsverdi på Janro The Rat er $ 62.78K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på JANRO er 999.90M, med en total tilgang på 999895408.137127. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 62.78K.