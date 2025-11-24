Jakpot Games pris i dag

Sanntids Jakpot Games (JAKPOT) pris i dag er $ 0.00001826, med en 4.81% endring de siste 24 timene. Nåværende JAKPOT til USD konverteringssats er $ 0.00001826 per JAKPOT.

Jakpot Games rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 18,020.06, med en sirkulerende forsyning på 987.01M JAKPOT. I løpet av de siste 24 timene JAKPOT har den blitt handlet mellom $ 0.00001717(laveste) og $ 0.00001842 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00464997, mens tidenes laveste notering var $ 0.00001696.

Kortsiktig har JAKPOT beveget seg +0.55% i løpet av den siste timen og -16.90% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Jakpot Games (JAKPOT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 18.02K$ 18.02K $ 18.02K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 18.02K$ 18.02K $ 18.02K Opplagsforsyning 987.01M 987.01M 987.01M Total forsyning 987,014,572.476999 987,014,572.476999 987,014,572.476999

