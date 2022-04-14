JailbreakMe (JAIL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i JailbreakMe (JAIL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

JailbreakMe (JAIL) Informasjon The first open source, fairly launched dApp where organizations test their AI models while users earn rewards for finding weaknesses and jailbreaking them 🏆 $JAIL tokens are designed to be the native currency of the JailbreakMe dApp, serving as the backbone of the platform's economy. While the full utility of $JAIL tokens will roll out in future updates, the groundwork is being laid to ensure their value and relevance within the ecosystem. Offisiell nettside: https://jailbreakme.xyz/ Kjøp JAIL nå!

JailbreakMe (JAIL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for JailbreakMe (JAIL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 143.08K $ 143.08K $ 143.08K Total forsyning: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M Sirkulerende forsyning: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 143.08K $ 143.08K $ 143.08K All-time high: $ 0.02742421 $ 0.02742421 $ 0.02742421 All-Time Low: $ 0.0001003 $ 0.0001003 $ 0.0001003 Nåværende pris: $ 0.00014276 $ 0.00014276 $ 0.00014276 Lær mer om JailbreakMe (JAIL) pris

JailbreakMe (JAIL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak JailbreakMe (JAIL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet JAIL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange JAIL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår JAILs tokenomics, kan du utforske JAIL tokenets livepris!

