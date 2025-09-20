Dagens Jail Cat livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for CUFF til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CUFF pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Jail Cat livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for CUFF til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CUFF pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Jail Cat Logo

Jail Cat Pris (CUFF)

Ikke oppført

1 CUFF til USD livepris:

--
----
-0.90%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Jail Cat (CUFF) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:10:30 (UTC+8)

Jail Cat (CUFF) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00279521
$ 0.00279521$ 0.00279521

$ 0
$ 0$ 0

-0.36%

-0.96%

-2.65%

-2.65%

Jail Cat (CUFF) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CUFF blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CUFF er $ 0.00279521, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CUFF endret seg med -0.36% i løpet av den siste timen, -0.96% over 24 timer og -2.65% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Jail Cat (CUFF) Markedsinformasjon

$ 39.75K
$ 39.75K$ 39.75K

--
----

$ 39.75K
$ 39.75K$ 39.75K

756.80M
756.80M 756.80M

756,797,297.0
756,797,297.0 756,797,297.0

Nåværende markedsverdi på Jail Cat er $ 39.75K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CUFF er 756.80M, med en total tilgang på 756797297.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 39.75K.

Jail Cat (CUFF) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Jail Cat til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Jail Cat til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Jail Cat til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Jail Cat til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.96%
30 dager$ 0+23.36%
60 dager$ 0+11.07%
90 dager$ 0--

Hva er Jail Cat (CUFF)

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Jail Cat (CUFF) Ressurs

Offisiell nettside

Jail Cat Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Jail Cat (CUFF) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Jail Cat (CUFF) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Jail Cat.

Sjekk Jail Catprisprognosen nå!

CUFF til lokale valutaer

Jail Cat (CUFF) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Jail Cat (CUFF) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CUFF tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Jail Cat (CUFF)

Hvor mye er Jail Cat (CUFF) verdt i dag?
Live CUFF prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CUFF-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CUFF til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Jail Cat?
Markedsverdien for CUFF er $ 39.75K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CUFF?
Den sirkulerende forsyningen av CUFF er 756.80M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCUFF ?
CUFF oppnådde en ATH-pris på 0.00279521 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CUFF?
CUFF så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til CUFF?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CUFF er -- USD.
Vil CUFF gå høyere i år?
CUFF kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CUFF prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:10:30 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.