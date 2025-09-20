Jade Currency (JADE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00115115 $ 0.00115115 $ 0.00115115 24 timer lav $ 0.00118186 $ 0.00118186 $ 0.00118186 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00115115$ 0.00115115 $ 0.00115115 24 timer høy $ 0.00118186$ 0.00118186 $ 0.00118186 All Time High $ 0.47931$ 0.47931 $ 0.47931 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.12% Prisendring (1D) +0.85% Prisendring (7D) +15.60% Prisendring (7D) +15.60%

Jade Currency (JADE) sanntidsprisen er $0.00117725. I løpet av de siste 24 timene har JADE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00115115 og et toppnivå på $ 0.00118186, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JADE er $ 0.47931, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JADE endret seg med +0.12% i løpet av den siste timen, +0.85% over 24 timer og +15.60% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Jade Currency (JADE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 68.88K$ 68.88K $ 68.88K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 105.84K$ 105.84K $ 105.84K Opplagsforsyning 58.57M 58.57M 58.57M Total forsyning 90,000,000.0 90,000,000.0 90,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Jade Currency er $ 68.88K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på JADE er 58.57M, med en total tilgang på 90000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 105.84K.