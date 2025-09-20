Jackpot on Solana (JACKPOT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy $ 0 All Time High $ 0.01899555 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +2.12%

Jackpot on Solana (JACKPOT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har JACKPOT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JACKPOT er $ 0.01899555, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JACKPOT endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +2.12% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Jackpot on Solana (JACKPOT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 11.95K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 11.95K Opplagsforsyning 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Jackpot on Solana er $ 11.95K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på JACKPOT er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 11.95K.