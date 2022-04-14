Jack The Goat (JACK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Jack The Goat (JACK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Jack The Goat (JACK) Informasjon JACK IS A FRENCH BOURGEOISIE GOAT WHO TOOK A PILL IN SOLANA. Jack the Goat is an ambitious meme project, looking to build a kingdom on Solana with the help of our community. With a goal of making you laugh, at the heart, we also want to grow together so that we can all be bourgeoisies thanks to the G.O.A.T. Offisiell nettside: https://jackthegoat.com/ Kjøp JACK nå!

Jack The Goat (JACK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Jack The Goat (JACK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 12.96K $ 12.96K $ 12.96K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 12.96K $ 12.96K $ 12.96K All-time high: $ 0.00107965 $ 0.00107965 $ 0.00107965 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Jack The Goat (JACK) pris

Jack The Goat (JACK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Jack The Goat (JACK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet JACK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange JACK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår JACKs tokenomics, kan du utforske JACK tokenets livepris!

JACK prisforutsigelse Vil du vite hvor JACK kan være på vei? Vår JACK prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se JACK tokenets prisforutsigelse nå!

