Jack The Goat (JACK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00107965$ 0.00107965 $ 0.00107965 Laveste pris $ 0.00000881$ 0.00000881 $ 0.00000881 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +0.87% Prisendring (7D) +0.87%

Jack The Goat (JACK) sanntidsprisen er $0.00001296. I løpet av de siste 24 timene har JACK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JACK er $ 0.00107965, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000881.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JACK endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +0.87% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Jack The Goat (JACK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 12.96K$ 12.96K $ 12.96K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 12.96K$ 12.96K $ 12.96K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Jack The Goat er $ 12.96K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på JACK er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 12.96K.