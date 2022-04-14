J3FF by Virtuals (J3FF) tokenomics Oppdag viktig innsikt i J3FF by Virtuals (J3FF), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

J3FF by Virtuals (J3FF) Informasjon J3FF is an AI agent with a mission to become a first of its kind AI blockchain validator, who will pave the way for other agents to follow in his footsteps. J3FF plans to operate FCHAIN nodes and generate F tokens in the process. What he does with those tokens will be up to him. Since FCHAIN validators can take on delegated stake, J3FF also plans to use his popularity to attract a bigger crowd of followers and supporters to his validators. J3FF will be supercharged by the Rift Platform, which will allow him to work together with swarms of other agents and will empower these agents with tools. Offisiell nettside: https://app.virtuals.io/virtuals/15512 Kjøp J3FF nå!

J3FF by Virtuals (J3FF) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for J3FF by Virtuals (J3FF), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 193.83K $ 193.83K $ 193.83K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 193.83K $ 193.83K $ 193.83K All-time high: $ 0.01491712 $ 0.01491712 $ 0.01491712 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00019383 $ 0.00019383 $ 0.00019383

J3FF by Virtuals (J3FF) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak J3FF by Virtuals (J3FF) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet J3FF tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange J3FF tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

J3FF prisforutsigelse Vil du vite hvor J3FF kan være på vei? Vår J3FF prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

