IXI (IXI) Informasjon Ixian is a peer to peer encrypted data streaming platform, which handles a high volume of micro transactions. About Ixian Platform and IxiCash As remote work and social distancing are becoming the new norm, more people are relying on streaming services for communication. Traditional services rely on expensive infrastructure to handle millions of new users and amount of data transferred. This infrastructure needs constant maintenance and upgrades but is only being used at full capacity at certain peaks. Ixian DLT - High throughput of micropayments with microfees Ixian was built to overcome these issues. By leveraging the user’s hardware we can improve reliability and enable users to monetize their hardware and bandwidth, depending on network needs. Ixian relies on its users to form a secure and efficient network with no downtime. Ixian S2 - Decentralized data streaming with incentives for node operators You can already download and use the first decentralized app that utilizes Ixian technology, it’s called Spixi and it is a secure next generation chat app, with no central authority which can access your personal data. Ixian is the kind of platform developers will want to use to build and monetize solutions that require scaling and secure data streaming capabilities. Services utilizing Ixian require smaller operating budgets and thus can be offered at competitive pricing. While paying less, users won’t need to worry about data leaks, privacy issues or censorship. Offisiell nettside: https://www.ixian.io/ Teknisk dokument: https://docs.ixian.io/tech_docs/dlt_whitepaper.html Kjøp IXI nå!

IXI (IXI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for IXI (IXI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 266.22K $ 266.22K $ 266.22K Total forsyning: $ 21.00B $ 21.00B $ 21.00B Sirkulerende forsyning: $ 9.25B $ 9.25B $ 9.25B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 604.08K $ 604.08K $ 604.08K All-time high: $ 0.0054149 $ 0.0054149 $ 0.0054149 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om IXI (IXI) pris

IXI (IXI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak IXI (IXI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet IXI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange IXI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår IXIs tokenomics, kan du utforske IXI tokenets livepris!

IXI prisforutsigelse Vil du vite hvor IXI kan være på vei? Vår IXI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se IXI tokenets prisforutsigelse nå!

