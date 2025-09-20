IXI (IXI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00002901 $ 0.00002901 $ 0.00002901 24 timer lav $ 0.00003169 $ 0.00003169 $ 0.00003169 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00002901$ 0.00002901 $ 0.00002901 24 timer høy $ 0.00003169$ 0.00003169 $ 0.00003169 All Time High $ 0.0054149$ 0.0054149 $ 0.0054149 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.55% Prisendring (1D) -1.17% Prisendring (7D) +0.61% Prisendring (7D) +0.61%

IXI (IXI) sanntidsprisen er $0.00002919. I løpet av de siste 24 timene har IXI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00002901 og et toppnivå på $ 0.00003169, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til IXI er $ 0.0054149, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har IXI endret seg med +0.55% i løpet av den siste timen, -1.17% over 24 timer og +0.61% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

IXI (IXI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 270.14K$ 270.14K $ 270.14K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 612.99K$ 612.99K $ 612.99K Opplagsforsyning 9.25B 9.25B 9.25B Total forsyning 21,000,000,000.0 21,000,000,000.0 21,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på IXI er $ 270.14K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på IXI er 9.25B, med en total tilgang på 21000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 612.99K.