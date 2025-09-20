IVY (IVY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.0069666 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +1.18% Prisendring (1D) +0.56% Prisendring (7D) -95.91%

IVY (IVY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har IVY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til IVY er $ 0.0069666, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har IVY endret seg med +1.18% i løpet av den siste timen, +0.56% over 24 timer og -95.91% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

IVY (IVY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 16.73K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 16.73K Opplagsforsyning 980.00M Total forsyning 980,000,000.0

Nåværende markedsverdi på IVY er $ 16.73K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på IVY er 980.00M, med en total tilgang på 980000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 16.73K.