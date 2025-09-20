Dagens IVY livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for IVY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk IVY pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens IVY livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for IVY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk IVY pristrenden enkelt hos MEXC nå.

IVY Logo

IVY Pris (IVY)

Ikke oppført

1 IVY til USD livepris:

--
----
+0.50%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter.
USD
IVY (IVY) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:04:40 (UTC+8)

IVY (IVY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0069666
$ 0.0069666$ 0.0069666

$ 0
$ 0$ 0

+1.18%

+0.56%

-95.91%

-95.91%

IVY (IVY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har IVY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til IVY er $ 0.0069666, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har IVY endret seg med +1.18% i løpet av den siste timen, +0.56% over 24 timer og -95.91% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

IVY (IVY) Markedsinformasjon

$ 16.73K
$ 16.73K$ 16.73K

--
----

$ 16.73K
$ 16.73K$ 16.73K

980.00M
980.00M 980.00M

980,000,000.0
980,000,000.0 980,000,000.0

Nåværende markedsverdi på IVY er $ 16.73K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på IVY er 980.00M, med en total tilgang på 980000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 16.73K.

IVY (IVY) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på IVY til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på IVY til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på IVY til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på IVY til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+0.56%
30 dager$ 0-96.99%
60 dager$ 0-97.84%
90 dager$ 0--

Hva er IVY (IVY)

IVY is a meme cryptocurrency built on the Hedera Hashgraph network. It leverages the fast, secure, and scalable features of Hedera's consensus algorithm to provide a fun and community-driven token. IVY aims to engage users with its lighthearted and playful nature while offering low transaction costs and rapid processing times, characteristic of the Hedera ecosystem. IVY, as a meme cryptocurrency on the Hedera Hashgraph network, primarily serves as a form of entertainment and community engagement within the cryptocurrency ecosystem. Being a token based on meme culture, its purpose is not necessarily tied to serious financial applications but to foster interaction and participation among its user base.

IVY Prisforutsigelse (USD)

IVY til lokale valutaer

IVY (IVY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak IVY (IVY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om IVY tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om IVY (IVY)

Hvor mye er IVY (IVY) verdt i dag?
Live IVY prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende IVY-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på IVY til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for IVY?
Markedsverdien for IVY er $ 16.73K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av IVY?
Den sirkulerende forsyningen av IVY er 980.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forIVY ?
IVY oppnådde en ATH-pris på 0.0069666 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på IVY?
IVY så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til IVY?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for IVY er -- USD.
Vil IVY gå høyere i år?
IVY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut IVY prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:04:40 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.