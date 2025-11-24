ItForTheBiscuit pris i dag

Sanntids ItForTheBiscuit (RISK) pris i dag er $ 0.00006505, med en 0.66% endring de siste 24 timene. Nåværende RISK til USD konverteringssats er $ 0.00006505 per RISK.

ItForTheBiscuit rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 59,863, med en sirkulerende forsyning på 920.28M RISK. I løpet av de siste 24 timene RISK har den blitt handlet mellom $ 0.00006387(laveste) og $ 0.00006652 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00139508, mens tidenes laveste notering var $ 0.0000624.

Kortsiktig har RISK beveget seg -1.41% i løpet av den siste timen og -9.82% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

ItForTheBiscuit (RISK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 59.86K$ 59.86K $ 59.86K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 59.86K$ 59.86K $ 59.86K Opplagsforsyning 920.28M 920.28M 920.28M Total forsyning 920,279,014.324971 920,279,014.324971 920,279,014.324971

