Italian National Football Team Fan Token (ITA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.329817 $ 0.329817 $ 0.329817 24 timer lav $ 0.342202 $ 0.342202 $ 0.342202 24 timer høy 24 timer lav $ 0.329817$ 0.329817 $ 0.329817 24 timer høy $ 0.342202$ 0.342202 $ 0.342202 All Time High $ 4.78$ 4.78 $ 4.78 Laveste pris $ 0.243088$ 0.243088 $ 0.243088 Prisendring (1H) -0.14% Prisendring (1D) -1.65% Prisendring (7D) +1.97% Prisendring (7D) +1.97%

Italian National Football Team Fan Token (ITA) sanntidsprisen er $0.329844. I løpet av de siste 24 timene har ITA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.329817 og et toppnivå på $ 0.342202, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ITA er $ 4.78, mens den rekordlave prisen er $ 0.243088.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ITA endret seg med -0.14% i løpet av den siste timen, -1.65% over 24 timer og +1.97% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Italian National Football Team Fan Token (ITA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.34M$ 3.34M $ 3.34M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 9.89M$ 9.89M $ 9.89M Opplagsforsyning 10.13M 10.13M 10.13M Total forsyning 29,985,000.0 29,985,000.0 29,985,000.0

Nåværende markedsverdi på Italian National Football Team Fan Token er $ 3.34M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ITA er 10.13M, med en total tilgang på 29985000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.89M.