Italian Coin (ITA) Informasjon Italian Coin is a meme coin in the Nationfi Ecosystem about Italy, his culture and fun facts. Offisiell nettside: https://itacoin.io/ Kjøp ITA nå!

Italian Coin (ITA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Italian Coin (ITA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 42.79K $ 42.79K $ 42.79K Total forsyning: $ 999.64M $ 999.64M $ 999.64M Sirkulerende forsyning: $ 999.64M $ 999.64M $ 999.64M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 42.79K $ 42.79K $ 42.79K All-time high: $ 0.00107245 $ 0.00107245 $ 0.00107245 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Italian Coin (ITA) pris

Italian Coin (ITA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Italian Coin (ITA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ITA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ITA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ITAs tokenomics, kan du utforske ITA tokenets livepris!

ITA prisforutsigelse Vil du vite hvor ITA kan være på vei? Vår ITA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ITA tokenets prisforutsigelse nå!

