Italian Brainrot (ITALIANROT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Italian Brainrot (ITALIANROT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

Italian Brainrot (ITALIANROT) Informasjon Offisiell nettside: https://www.tiktok.com/discover/animal-brainrot-italy Kjøp ITALIANROT nå!

Italian Brainrot (ITALIANROT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Italian Brainrot (ITALIANROT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.59M $ 1.59M $ 1.59M Total forsyning: $ 999.81M $ 999.81M $ 999.81M Sirkulerende forsyning: $ 999.81M $ 999.81M $ 999.81M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.59M $ 1.59M $ 1.59M All-time high: $ 0.01537498 $ 0.01537498 $ 0.01537498 All-Time Low: $ 0.00106211 $ 0.00106211 $ 0.00106211 Nåværende pris: $ 0.00158489 $ 0.00158489 $ 0.00158489 Lær mer om Italian Brainrot (ITALIANROT) pris

Italian Brainrot (ITALIANROT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Italian Brainrot (ITALIANROT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ITALIANROT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ITALIANROT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ITALIANROTs tokenomics, kan du utforske ITALIANROT tokenets livepris!

