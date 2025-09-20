Italian Brainrot (ITALIANROT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00173819, 24 timer høy $ 0.00187233. All Time High $ 0.01537498. Laveste pris $ 0.00106211. Prisendring (1H) +0.15%, Prisendring (1D) -1.92%, Prisendring (7D) -31.54%.

Italian Brainrot (ITALIANROT) sanntidsprisen er $0.00180786. I løpet av de siste 24 timene har ITALIANROT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00173819 og et toppnivå på $ 0.00187233, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ITALIANROT er $ 0.01537498, mens den rekordlave prisen er $ 0.00106211.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ITALIANROT endret seg med +0.15% i løpet av den siste timen, -1.92% over 24 timer og -31.54% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Italian Brainrot (ITALIANROT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.80M, Volum (24 timer) --, Fullt utvannet markedsverdi $ 1.80M, Opplagsforsyning 999.81M, Total forsyning 999,809,624.631282.

Nåværende markedsverdi på Italian Brainrot er $ 1.80M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ITALIANROT er 999.81M, med en total tilgang på 999809624.631282. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.80M.