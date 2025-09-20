Dagens Italian Brainrot livepris er 0.00180786 USD. Spor prisoppdateringer for ITALIANROT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ITALIANROT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Italian Brainrot livepris er 0.00180786 USD. Spor prisoppdateringer for ITALIANROT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ITALIANROT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om ITALIANROT

ITALIANROT Prisinformasjon

ITALIANROT Offisiell nettside

ITALIANROT tokenomics

ITALIANROT Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Italian Brainrot Logo

Italian Brainrot Pris (ITALIANROT)

Ikke oppført

1 ITALIANROT til USD livepris:

$0.00181431
$0.00181431$0.00181431
-1.50%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Italian Brainrot (ITALIANROT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:22:39 (UTC+8)

Italian Brainrot (ITALIANROT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00173819
$ 0.00173819$ 0.00173819
24 timer lav
$ 0.00187233
$ 0.00187233$ 0.00187233
24 timer høy

$ 0.00173819
$ 0.00173819$ 0.00173819

$ 0.00187233
$ 0.00187233$ 0.00187233

$ 0.01537498
$ 0.01537498$ 0.01537498

$ 0.00106211
$ 0.00106211$ 0.00106211

+0.15%

-1.92%

-31.54%

-31.54%

Italian Brainrot (ITALIANROT) sanntidsprisen er $0.00180786. I løpet av de siste 24 timene har ITALIANROT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00173819 og et toppnivå på $ 0.00187233, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ITALIANROT er $ 0.01537498, mens den rekordlave prisen er $ 0.00106211.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ITALIANROT endret seg med +0.15% i løpet av den siste timen, -1.92% over 24 timer og -31.54% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Italian Brainrot (ITALIANROT) Markedsinformasjon

$ 1.80M
$ 1.80M$ 1.80M

--
----

$ 1.80M
$ 1.80M$ 1.80M

999.81M
999.81M 999.81M

999,809,624.631282
999,809,624.631282 999,809,624.631282

Nåværende markedsverdi på Italian Brainrot er $ 1.80M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ITALIANROT er 999.81M, med en total tilgang på 999809624.631282. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.80M.

Italian Brainrot (ITALIANROT) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Italian Brainrot til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Italian Brainrot til USD ble $ -0.0007992720.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Italian Brainrot til USD ble $ -0.0007133654.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Italian Brainrot til USD ble $ -0.0000706809744584227.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.92%
30 dager$ -0.0007992720-44.21%
60 dager$ -0.0007133654-39.45%
90 dager$ -0.0000706809744584227-3.76%

Hva er Italian Brainrot (ITALIANROT)

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Italian Brainrot (ITALIANROT) Ressurs

Offisiell nettside

Italian Brainrot Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Italian Brainrot (ITALIANROT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Italian Brainrot (ITALIANROT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Italian Brainrot.

Sjekk Italian Brainrotprisprognosen nå!

ITALIANROT til lokale valutaer

Italian Brainrot (ITALIANROT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Italian Brainrot (ITALIANROT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ITALIANROT tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Italian Brainrot (ITALIANROT)

Hvor mye er Italian Brainrot (ITALIANROT) verdt i dag?
Live ITALIANROT prisen i USD er 0.00180786 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ITALIANROT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ITALIANROT til USD er $ 0.00180786. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Italian Brainrot?
Markedsverdien for ITALIANROT er $ 1.80M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ITALIANROT?
Den sirkulerende forsyningen av ITALIANROT er 999.81M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forITALIANROT ?
ITALIANROT oppnådde en ATH-pris på 0.01537498 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ITALIANROT?
ITALIANROT så en ATL-pris på 0.00106211 USD.
Hva er handelsvolumet til ITALIANROT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ITALIANROT er -- USD.
Vil ITALIANROT gå høyere i år?
ITALIANROT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ITALIANROT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:22:39 (UTC+8)

Italian Brainrot (ITALIANROT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.