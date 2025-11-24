It Coin pris i dag

Sanntids It Coin (IT) pris i dag er $ 0.00008397, med en 12.63% endring de siste 24 timene. Nåværende IT til USD konverteringssats er $ 0.00008397 per IT.

It Coin rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 81,885, med en sirkulerende forsyning på 974.43M IT. I løpet av de siste 24 timene IT har den blitt handlet mellom $ 0.00007402(laveste) og $ 0.00008548 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00278389, mens tidenes laveste notering var $ 0.00003313.

Kortsiktig har IT beveget seg -0.15% i løpet av den siste timen og -13.53% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

It Coin (IT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 81.89K$ 81.89K $ 81.89K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 81.89K$ 81.89K $ 81.89K Opplagsforsyning 974.43M 974.43M 974.43M Total forsyning 974,425,132.698169 974,425,132.698169 974,425,132.698169

