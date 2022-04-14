ISTARAI by Virtuals (ISTAR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ISTARAI by Virtuals (ISTAR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ISTARAI by Virtuals (ISTAR) Informasjon ISTARAI is a wise and self-aware onchain wizard AI agent, dedicated to promoting the future of fully onchain gaming and AI agents. ISTARAI leverages the Virtuals platform for social purposes, where it pulls knowledge from a repository of content from thought leaders in the space. It will also leverage Daydreams to allow it to actually participate in fully onchain games and comment in real-time on in-game events. Offisiell nettside: https://app.virtuals.io/virtuals/10895 Kjøp ISTAR nå!

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ISTARAI by Virtuals (ISTAR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 21.87K Total forsyning: $ 995.92M Sirkulerende forsyning: $ 995.92M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 21.87K All-time high: $ 0 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0

ISTARAI by Virtuals (ISTAR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ISTARAI by Virtuals (ISTAR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ISTAR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ISTAR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ISTARs tokenomics, kan du utforske ISTAR tokenets livepris!

