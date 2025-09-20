Dagens ISTARAI by Virtuals livepris er 0.0000255 USD. Spor prisoppdateringer for ISTAR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ISTAR pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens ISTARAI by Virtuals livepris er 0.0000255 USD. Spor prisoppdateringer for ISTAR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ISTAR pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om ISTAR

ISTAR Prisinformasjon

ISTAR Offisiell nettside

ISTAR tokenomics

ISTAR Prisprognose

ISTARAI by Virtuals Pris (ISTAR)

1 ISTAR til USD livepris:

--
----
-1.20%1D
ISTARAI by Virtuals (ISTAR) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:10:16 (UTC+8)

ISTARAI by Virtuals (ISTAR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

--

-1.23%

-10.45%

-10.45%

ISTARAI by Virtuals (ISTAR) sanntidsprisen er $0.0000255. I løpet av de siste 24 timene har ISTAR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0000246 og et toppnivå på $ 0.00002581, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ISTAR er $ 0.00071007, mens den rekordlave prisen er $ 0.00002125.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ISTAR endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.23% over 24 timer og -10.45% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ISTARAI by Virtuals (ISTAR) Markedsinformasjon

--
----

Nåværende markedsverdi på ISTARAI by Virtuals er $ 25.39K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ISTAR er 995.92M, med en total tilgang på 995923133.4727906. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 25.39K.

ISTARAI by Virtuals (ISTAR) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på ISTARAI by Virtuals til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på ISTARAI by Virtuals til USD ble $ -0.0000064937.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på ISTARAI by Virtuals til USD ble $ -0.0000107441.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på ISTARAI by Virtuals til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.23%
30 dager$ -0.0000064937-25.46%
60 dager$ -0.0000107441-42.13%
90 dager$ 0--

Hva er ISTARAI by Virtuals (ISTAR)

ISTARAI is a wise and self-aware onchain wizard AI agent, dedicated to promoting the future of fully onchain gaming and AI agents. ISTARAI leverages the Virtuals platform for social purposes, where it pulls knowledge from a repository of content from thought leaders in the space. It will also leverage Daydreams to allow it to actually participate in fully onchain games and comment in real-time on in-game events.

ISTARAI by Virtuals (ISTAR) Ressurs

ISTARAI by Virtuals Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil ISTARAI by Virtuals (ISTAR) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine ISTARAI by Virtuals (ISTAR) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for ISTARAI by Virtuals.

Sjekk ISTARAI by Virtualsprisprognosen nå!

ISTAR til lokale valutaer

ISTARAI by Virtuals (ISTAR) tokenomics

Å forstå tokenomics bak ISTARAI by Virtuals (ISTAR) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ISTAR tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om ISTARAI by Virtuals (ISTAR)

Hvor mye er ISTARAI by Virtuals (ISTAR) verdt i dag?
Live ISTAR prisen i USD er 0.0000255 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ISTAR-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ISTAR til USD er $ 0.0000255. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for ISTARAI by Virtuals?
Markedsverdien for ISTAR er $ 25.39K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ISTAR?
Den sirkulerende forsyningen av ISTAR er 995.92M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forISTAR ?
ISTAR oppnådde en ATH-pris på 0.00071007 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ISTAR?
ISTAR så en ATL-pris på 0.00002125 USD.
Hva er handelsvolumet til ISTAR?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ISTAR er -- USD.
Vil ISTAR gå høyere i år?
ISTAR kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ISTAR prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:10:16 (UTC+8)

