ISTARAI by Virtuals (ISTAR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0000246 $ 0.0000246 $ 0.0000246 24 timer lav $ 0.00002581 $ 0.00002581 $ 0.00002581 24 timer høy 24 timer lav $ 0.0000246$ 0.0000246 $ 0.0000246 24 timer høy $ 0.00002581$ 0.00002581 $ 0.00002581 All Time High $ 0.00071007$ 0.00071007 $ 0.00071007 Laveste pris $ 0.00002125$ 0.00002125 $ 0.00002125 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.23% Prisendring (7D) -10.45% Prisendring (7D) -10.45%

ISTARAI by Virtuals (ISTAR) sanntidsprisen er $0.0000255. I løpet av de siste 24 timene har ISTAR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0000246 og et toppnivå på $ 0.00002581, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ISTAR er $ 0.00071007, mens den rekordlave prisen er $ 0.00002125.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ISTAR endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.23% over 24 timer og -10.45% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ISTARAI by Virtuals (ISTAR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 25.39K$ 25.39K $ 25.39K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 25.39K$ 25.39K $ 25.39K Opplagsforsyning 995.92M 995.92M 995.92M Total forsyning 995,923,133.4727906 995,923,133.4727906 995,923,133.4727906

Nåværende markedsverdi på ISTARAI by Virtuals er $ 25.39K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ISTAR er 995.92M, med en total tilgang på 995923133.4727906. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 25.39K.