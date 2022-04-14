Islander (ISA) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Islander (ISA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
USD

Islander (ISA) Informasjon

Islander (ISA) is an online learn-to-earn and decentralized platform powered by NFTs to manage and market crypto projects in a unique way.

Central to this proposition is the native token Islander (“ISA”), which serves multiple purposes:

  • To help projects discover, grow and maintain an audience of bonafide supporters
  • Allow key opinion leaders (KOLs) the opportunity to leverage their combined marketing power and earn
  • Create earning opportunities for content creators

Additionally:

  • Islander provides an intuitive toolkit for users to manage their various projects
  • Full support for developers
  • Wallets, plugins, management apps
  • Payment gateway platform

Offisiell nettside:
https://theislander.io/

Islander (ISA) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Islander (ISA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 997.73
$ 997.73
Total forsyning:
$ 15.00B
$ 15.00B
Sirkulerende forsyning:
$ 2.00B
$ 2.00B
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 7.48K
$ 7.48K
All-time high:
$ 0.00595384
$ 0.00595384
All-Time Low:
$ 0
$ 0
Nåværende pris:
$ 0
$ 0

Islander (ISA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Islander (ISA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet ISA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange ISA tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår ISAs tokenomics, kan du utforske ISA tokenets livepris!

ISA prisforutsigelse

Vil du vite hvor ISA kan være på vei? Vår ISA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Kjøp krypto med bare 1 USDT: Den enkleste måten for krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.