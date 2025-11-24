Islamic Coin pris i dag

Sanntids Islamic Coin (ISLM) pris i dag er $ 0.01540417, med en 0.02% endring de siste 24 timene. Nåværende ISLM til USD konverteringssats er $ 0.01540417 per ISLM.

Islamic Coin rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 34,768,730, med en sirkulerende forsyning på 2.26B ISLM. I løpet av de siste 24 timene ISLM har den blitt handlet mellom $ 0.01527408(laveste) og $ 0.01550283 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.303274, mens tidenes laveste notering var $ 0.01523992.

Kortsiktig har ISLM beveget seg +0.02% i løpet av den siste timen og -3.50% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Islamic Coin (ISLM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 34.77M$ 34.77M $ 34.77M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 311.87M$ 311.87M $ 311.87M Opplagsforsyning 2.26B 2.26B 2.26B Total forsyning 20,245,964,165.06183 20,245,964,165.06183 20,245,964,165.06183

Nåværende markedsverdi på Islamic Coin er $ 34.77M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ISLM er 2.26B, med en total tilgang på 20245964165.06183. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 311.87M.