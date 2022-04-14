Ishi Go (ISHI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Ishi Go (ISHI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Ishi Go (ISHI) Informasjon $ISHI is a tribute to the true origin of the Shiba Inu breed. Ishi, born in 1930, is recognized as the official Father of the Shiba Inu. This project honors the legacy and history behind one of the most iconic dog lineages in the world, which later inspired legendary tokens like $DOGE, $SHIB, $FLOKI, $CHEEMS, $BONK, and $NEIRO. $ISHI brings this story on-chain for a new generation of holders to celebrate and preserve. Offisiell nettside: https://shibainusfather.meme/ Teknisk dokument: https://shibainusfather.meme/ Kjøp ISHI nå!

Ishi Go (ISHI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Ishi Go (ISHI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 38.92K $ 38.92K $ 38.92K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 38.92K $ 38.92K $ 38.92K All-time high: $ 0.00194537 $ 0.00194537 $ 0.00194537 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Ishi Go (ISHI) pris

Ishi Go (ISHI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Ishi Go (ISHI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ISHI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ISHI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ISHIs tokenomics, kan du utforske ISHI tokenets livepris!

ISHI prisforutsigelse Vil du vite hvor ISHI kan være på vei? Vår ISHI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ISHI tokenets prisforutsigelse nå!

