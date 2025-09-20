Dagens Ishi Go livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for ISHI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ISHI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Ishi Go livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for ISHI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ISHI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

--
----
-4.30%1D
USD
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:44:34 (UTC+8)

Ishi Go (ISHI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00194537
$ 0.00194537$ 0.00194537

$ 0
$ 0$ 0

+0.08%

-4.39%

-7.80%

-7.80%

Ishi Go (ISHI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har ISHI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ISHI er $ 0.00194537, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ISHI endret seg med +0.08% i løpet av den siste timen, -4.39% over 24 timer og -7.80% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Ishi Go (ISHI) Markedsinformasjon

$ 33.75K
$ 33.75K$ 33.75K

--
----

$ 33.75K
$ 33.75K$ 33.75K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Ishi Go er $ 33.75K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ISHI er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 33.75K.

Ishi Go (ISHI) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Ishi Go til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Ishi Go til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Ishi Go til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Ishi Go til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-4.39%
30 dager$ 0-12.88%
60 dager$ 0-40.57%
90 dager$ 0--

Hva er Ishi Go (ISHI)

$ISHI is a tribute to the true origin of the Shiba Inu breed. Ishi, born in 1930, is recognized as the official Father of the Shiba Inu. This project honors the legacy and history behind one of the most iconic dog lineages in the world, which later inspired legendary tokens like $DOGE, $SHIB, $FLOKI, $CHEEMS, $BONK, and $NEIRO. $ISHI brings this story on-chain for a new generation of holders to celebrate and preserve.

Ishi Go Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Ishi Go (ISHI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Ishi Go (ISHI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Ishi Go.

Sjekk Ishi Goprisprognosen nå!

ISHI til lokale valutaer

Ishi Go (ISHI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Ishi Go (ISHI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ISHI tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Ishi Go (ISHI)

Hvor mye er Ishi Go (ISHI) verdt i dag?
Live ISHI prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ISHI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ISHI til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Ishi Go?
Markedsverdien for ISHI er $ 33.75K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ISHI?
Den sirkulerende forsyningen av ISHI er 1.00B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forISHI ?
ISHI oppnådde en ATH-pris på 0.00194537 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ISHI?
ISHI så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til ISHI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ISHI er -- USD.
Vil ISHI gå høyere i år?
ISHI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ISHI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:44:34 (UTC+8)

