Ishi Go (ISHI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00194537$ 0.00194537 $ 0.00194537 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.08% Prisendring (1D) -4.39% Prisendring (7D) -7.80% Prisendring (7D) -7.80%

Ishi Go (ISHI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har ISHI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ISHI er $ 0.00194537, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ISHI endret seg med +0.08% i løpet av den siste timen, -4.39% over 24 timer og -7.80% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Ishi Go (ISHI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 33.75K$ 33.75K $ 33.75K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 33.75K$ 33.75K $ 33.75K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Ishi Go er $ 33.75K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ISHI er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 33.75K.